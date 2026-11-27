Kurtuluş Mahallesi'nde bulunan Aydın Arat Parkı'nda dün akşam saatlerinde 2 grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde 2 grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgayla ilgili 17 kişi gözaltına alındı.

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