Eskişehir'de bir çocuk koruyucu aile yanına yerleştirildi
Eskişehir'de bir çocuk, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının koruyucu aile hizmeti kapsamında aile yanına yerleştirildi.
Eskişehir'de bir çocuk, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının koruyucu aile hizmeti kapsamında aile yanına yerleştirildi.
Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bir çocuğun daha koruyucu aile hizmeti kapsamında aile yanına yerleştirilmesinin sağlandığı bildirildi.
Açıklamada, çocuğa sevgi, güven ve şefkat dolu bir yuva sunan koruyucu aileye teşekkür edilerek, çocuğun aile ortamında huzur, mutluluk ve güven içinde büyümesi temennisinde bulunuldu.
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