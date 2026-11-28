Eskişehir'de yürütülen Jean Monnet Modülü Projesi kapsamında düzenlenen okul ziyaretlerinde, lise öğrencilerine ekolojik dönüşümün çalışma yaşamına ve geleceğin mesleklerine etkileri anlatıldı.

Anadolu Üniversitesi tarafından yürütülen ve Eskişehir İl Millî Eğitim Müdürlüğünün paydaşı olduğu "ECOHRM: Ekolojik Dönüşüm İçin Yeşil İnsan Kaynakları Yönetimi" Jean Monnet Modülü Projesi kapsamındaki okul ziyaretleri sürüyor. Bu çerçevede Cumhuriyet Anadolu Lisesi, Ahi Evran Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Firuz Kanatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğrencilerle buluşmalar gerçekleştirildi.

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Programlara katılan Anadolu Üniversitesi öğretim üyesi ve proje yürütücüsü Doç. Dr. Seda Tekeli, ekolojik dönüşümün çalışma hayatına ve geleceğin mesleklerine etkileri hakkında bilgi verdi. Buluşmalarda öğrencilerle sürdürülebilirlik, çevresel sorumluluk ve yeşil becerilerin önemi paylaşılırken, gençlerin yeşil dönüşüm sürecindeki rolüne dikkat çekildi.