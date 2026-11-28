Eskişehir'de bir motokuryeyi sopayla darbedip kaskından düşen 8 bin TL değerindeki kameraları yağmaladıkları iddiasıyla yargılanan 2 sanıktan Volkan K. hakim karşısına çıktı. Müşteki Mahmut Gökhan C., zararının karşılandığını belirterek şikayetçi olmadığını söyledi.

Eskişehir 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Volkan K., müşteki Mahmut Gökhan C. ve sanık avukatı hazır bulunurken, diğer sanık Abdülkerim Y. duruşmaya katılmadı. İddianamede, motokurye olarak çalışan müşteki Mahmut Gökhan C.'nin motosiklet tamir borcu nedeniyle Zafer Mahallesi Kayalık Sokak'ta sanıklar Abdülkerim Y. ve Volkan K. tarafından beklendiği, ellerindeki sopayla darbedildiği, bu sırada kaskından yere düşen 8 bin TL değerindeki 2 kameranın sanıklarca alınarak olay yerinden uzaklaşıldığı öne sürüldü.

REKLAM

"Kimseye vurmadım, yere düşen bir eşya almadım"

Duruşmada savunma yapan sanık Volkan K., motosikletin kendisine ait olduğunu ve emanet verdiği müştekinin tamir masrafının çıktığını ancak olayın alacak verecek meselesinden değil, müştekinin tamirci olan diğer sanık Abdülkerim Y.'ye küfretmesinden kaynaklandığını iddia etti. Sokakta tesadüfen karşılaştıklarını savunan Volkan K., "Müşteki el kaldırınca Abdülkerim Y. ona vurmaya başladı, sonrasında motordan sopa çıktı ve arbede yaşandı. Ben kimseye vurmadım, yere düşen bir kamera ya da eşya da almadım" dedi.

Müşteki zararının karşılandığını belirtti

REKLAM

Müşteki Mahmut Gökhan C. ise tamir borcunun bulunduğunu ancak daha sonra kapandığını ifade etti. Sokakta karşılaştıklarında sopalı saldırıya uğradığını anlatan Mahmut Gökhan C., "Kafamda kask vardı, saldırı sırasında kaskım kırıldı. Üzerinde bulunan iki kamera yere düştü. Daha sonra bulamadığım için alındığını düşündüm. Zararımızı kendi aramızda hallettik, şikayetçi değilim" şeklinde konuştu.

Sanık avukatı, olayda yağma kastının bulunmadığını ve müvekkilinin yaralama eylemine de katılmadığını savunarak beraat talep etti. Mahkeme heyeti, duruşmaya katılmayan sanık Abdülkerim Y. hakkında yakalama emri çıkarılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.