AFAD Eskişehir'in yeni hizmet binasında ağaçlandırma etkinliği düzenlendi
Eskişehir İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünün yeni hizmet binası yerleşkesinde ağaçlandırma etkinliği gerçekleştirildi.
Giriş: 28.11.2026 - 10:55 Güncelleme:
Eskişehir İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünün yeni hizmet binası yerleşkesinde ağaçlandırma etkinliği gerçekleştirildi.
AFAD gönüllüleri ile sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla düzenlenen etkinlikte fidanlar toprakla buluştu. Çalışmaya Eskişehir Orman İşletme Müdürü Doğan Kiras ve kurum personeli de destek verdi.
Etkinlik, fidan dikiminin tamamlanmasının ardından sona erdi.
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