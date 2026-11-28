AFAD gönüllüleri ile sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla düzenlenen etkinlikte fidanlar toprakla buluştu. Çalışmaya Eskişehir Orman İşletme Müdürü Doğan Kiras ve kurum personeli de destek verdi.

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