Eskişehir'de bir çocuk daha koruyucu aile yanına yerleştirildi
Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yürütülen Koruyucu Aile hizmeti kapsamında bir çocuğun daha aile yanına yerleştirilmesi sağlandı.
Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yürütülen Koruyucu Aile hizmeti kapsamında bir çocuğun daha aile yanına yerleştirilmesi sağlandı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının öncelikli hizmet modelleri arasında yer alan çalışma doğrultusunda, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından çocuk koruyucu ailesine teslim edildi. İl Müdürlüğü yetkilileri, çocuğa yuva olan koruyucu aileye teşekkür ederek, çocuğun aile ortamında huzur ve güven içinde büyümesi temennisinde bulundu.
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