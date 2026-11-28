Okulun 9. ve 10. sınıf öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen programa konuşmacı olarak Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. İrfan Süral katıldı. Seminerde sosyal mühendislik saldırıları, sosyal medya ortamlarındaki riskler, dijital güvenlik ve bu tehditlere karşı alınabilecek önlemler ele alındı.

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