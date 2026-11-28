Eskişehir'de lise öğrencilerine "Sosyal Mühendislik Saldırıları" semineri verildi
Eskişehir İl Millî Eğitim Müdürlüğü ARGE Birimi organizasyonunda, TOKİ Şehit Savaş Kubaş Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik "Sosyal Mühendislik Saldırıları" konulu seminer düzenlendi.
Eskişehir İl Millî Eğitim Müdürlüğü ARGE Birimi organizasyonunda, TOKİ Şehit Savaş Kubaş Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik "Sosyal Mühendislik Saldırıları" konulu seminer düzenlendi.
Okulun 9. ve 10. sınıf öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen programa konuşmacı olarak Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. İrfan Süral katıldı. Seminerde sosyal mühendislik saldırıları, sosyal medya ortamlarındaki riskler, dijital güvenlik ve bu tehditlere karşı alınabilecek önlemler ele alındı.
Öğrencilerin dijital tehditleri tanımaları ve güvenli internet kullanımı konusunda bilinç kazanmalarını amaçlayan program, bilgilendirmelerin ardından sona erdi.
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