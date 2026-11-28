Çalışanların bilgi ve becerilerinin geliştirilmesinin amaçlandığı uygulamalarla, muhtemel acil durumlarda etkin ve koordineli müdahale imkanlarının güçlendirilmesi hedeflendi.

Odunpazarı, Emek, Şirintepe, Şarhöyük ve Zübeyde Hanım Yerleşkesi Sağlıklı Hayat Merkezleri ile Deliklitaş Aile Sağlığı Merkezinde yapılan çalışmalar, H. Dural Çiçek, Mehmet Tanrıverdi ve Şahin Sarıçoban tarafından yürütüldü.

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı sağlık tesislerinde personelin muhtemel acil durumlara hazırlıklı olması amacıyla eğitim ve tatbikatlar gerçekleştirildi.

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