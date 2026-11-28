TFF 3. Lig 2. Grup 14. haftasında sahasında Denizli İdman Yurdu 1959 SK'yı ağırlayacak olan Eskişehirspor, karşılaşmanın hazırlıklarına devam ediyor.

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