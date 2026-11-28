Seyitgazi'de "Ailecek Camide Buluşuyoruz" programı düzenlendi
Eskişehir'in Seyitgazi İlçe Müftülüğü tarafından Kümbet Mahalle Camii'nde "Ailecek Camide Buluşuyoruz" programı gerçekleştirildi.
Giriş: 28.11.2026 - 11:04 Güncelleme:
Eskişehir'in Seyitgazi İlçe Müftülüğü tarafından Kümbet Mahalle Camii'nde "Ailecek Camide Buluşuyoruz" programı gerçekleştirildi.
Vatandaşların katılımıyla düzenlenen programda Seyitgazi İlçe Müftüsü Dr. Şahmurat Kaya cemaate vaaz verdi. Buluşmada aile olmanın önemi, birlik ve beraberlik, manevi değerler ve cami merkezli hayat konularında sohbet edildi.
Yatsı namazının ardından cemaate ikramlarda bulunulmasıyla program sona erdi.
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