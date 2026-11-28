Vatandaşların katılımıyla düzenlenen programda Seyitgazi İlçe Müftüsü Dr. Şahmurat Kaya cemaate vaaz verdi. Buluşmada aile olmanın önemi, birlik ve beraberlik, manevi değerler ve cami merkezli hayat konularında sohbet edildi.

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