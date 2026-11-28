Toplantıda hafızlık eğitiminde motivasyon, öğrenciöğretici iletişimi ve eğitim sürecinde karşılaşılan hususlar ele alındı. Seminer, katılımcıların görüşlerinin dinlenmesinin ardından hediye takdimi ve ikramla sona erdi.

Diyanet Gençlik ve Aile Merkezi'nde gerçekleştirilen programa, hafızlık Kur'an kurslarında görev yapan kadın ve erkek Kur'an kursu öğreticileri katıldı. Seminere İl Müftü Yardımcısı Berrin Erdoğan, Şube Müdürleri Cemil Pamuk ve İsmail Dağ ile PDR Öğretmeni Selda Çelik konuşmacı olarak katıldı.

Eskişehir İl Müftülüğü tarafından hafızlık eğitiminde motivasyonun artırılması ve eğitim süreçlerinin değerlendirilmesi amacıyla seminer düzenlendi.

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