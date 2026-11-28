AK Parti Sarıcakaya İlçe Başkanlığında düzenlenen programa AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Sarıcakaya Belediye Başkanı Ahmet Dönmez, İlçe Başkanı Hikmet Aknur ve partililer katıldı. Programda partiye yeni katılan Meclis Üyesi Kenan Ünal ve 70 kişiye rozetleri takdim edildi.

Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden Belediye Meclis Üyesi Kenan Ünal ile 70 vatandaş AK Parti'ye katıldı.

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