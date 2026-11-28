Eskişehir'de Yeniden Refah Partili meclis üyesi ve 70 kişi AK Parti'ye katıldı
Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden Belediye Meclis Üyesi Kenan Ünal ile 70 vatandaş AK Parti'ye katıldı.
Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden Belediye Meclis Üyesi Kenan Ünal ile 70 vatandaş AK Parti'ye katıldı.
AK Parti Sarıcakaya İlçe Başkanlığında düzenlenen programa AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Sarıcakaya Belediye Başkanı Ahmet Dönmez, İlçe Başkanı Hikmet Aknur ve partililer katıldı. Programda partiye yeni katılan Meclis Üyesi Kenan Ünal ve 70 kişiye rozetleri takdim edildi.
Öte yandan, ziyaret kapsamında teşkilat mensuplarının katılımıyla AK Parti Sarıcakaya İlçe Danışma Meclisi Toplantısı da gerçekleştirildi.
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