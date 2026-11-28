Eskişehir'de yurt öğrencilerine yönelik "Hayat Becerileri" eğitimleri sürüyor
Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Hızır Bey Yurdu'nda kalan öğrencilere yönelik Hayat Becerileri Eğitimleri devam ediyor.
Giriş: 28.11.2026 - 11:07 Güncelleme:
Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Hızır Bey Yurdu'nda kalan öğrencilere yönelik Hayat Becerileri Eğitimleri devam ediyor.
Öğrencilerin kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen program kapsamında çeşitli konularda eğitimler veriliyor. Yurt bünyesinde gerçekleştirilen çalışmalara öğrenciler katılım sağlıyor.
Eğitimlerin belirlenen takvim doğrultusunda devam edeceği bildirildi.
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