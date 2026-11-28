Eskişehir'de optisyenlik yapan Medine Alıcı, gözlük çerçevelerine ve camlarına gravür makinesi yardımıyla delik açarak 'piercing' ve 'charm' olarak adlandırılan aksesuarlar takıyor.

Klasik gözlük tasarımlarının dışına çıkmak ve müşterilerine kişiselleştirilmiş ürünler sunmak isteyen optisyen Medine Alıcı, Türkiye pazarında pek alışık olunmayan bir uygulamayı hayata geçirdi. Özellikle gençlerin piercing ve charm gibi aksesuarlara olan ilgisinden yola çıkan Alıcı, gravür makinesi kullanarak plastik çerçevelere veya uygun yapıdaki gözlük camlarına küçük delikler açıyor. Açılan bu deliklere yerleştirilen takılarla gözlükler kişisel bir aksesuara dönüştürülüyor. Bir müşterisinin talebi üzerine araştırmalar yaparak gravür makinesi temin ettiğini belirten Alıcı, uygulamanın özellikle eski gözlüklerini değerlendirmek isteyen vatandaşlar tarafından ilgi gördüğünü ifade etti.

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"Eski gözlüklerini değerlendirmek için de güzel bir seçenek"

Uygulamanın ortaya çıkış süreci ve yapım aşaması hakkında bilgi veren optisyen Medine Alıcı, "Gözlük piercingi ya da charm dediğimiz küçük süsler, kullandığımız gözlüklerde ufak delikler açarak oluşturduğumuz bir süs biçimi. Daha önce başka markalar da bunu tasarımsal olarak yapmıştı fakat Türkiye pazarında pek görmediğimiz, alışık olmadığımız bir tarz. Biz punk tarzını da çok benimsediğimiz ve sevdiğimiz için, gençlerde de özellikle piercing ve charm gibi süs aksesuarları sevildiğinden gözlüklerde de böyle bir tasarım yapmayı düşündük. Gravür makinemizle özellikle plastik çerçevelerde bir delik oluşturuyoruz ya da uygunsa eğer camlarda bir delik oluşturarak piercing veya charm takıyoruz. Daha önce bir müşterimiz kişiselleştirme yapıp yapmadığımızı sormuştu. O zaman yapmıyorduk ama sonrasında gravür makinesi aldıktan sonra bu uygulamaya başladık. Şu an sevenler de var elbette. Fiyatı kullandığımız aksesuarın özelliğine bağlı olarak değişiyor ama ortalama 200250 TL bandından başlıyor. Vatandaşlar daha önce görmedikleri bir seçenek olduğu için ilgilerini çekiyor ve kendi gözlüklerine de yaptırmak istediklerini söylüyorlar. Eski gözlüklerini değerlendirmek için de güzel bir seçenek" dedi.