İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kentte huzur ve güven ortamının devamlılığını sağlamak amacıyla denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

Edinilen bilgilere göre; Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 27 Kasım tarihinde 10.00 ile 18.00 saatleri arasında kent merkezinde faaliyet gösteren hurda malzemesi alımsatımı yapan işletmelere yönelik uygulama yapıldı. Toplam 80 personelin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde 63 işletme kontrol edildi. Yapılan kontrollerde, 15 işletmede kayıt yapan kamera sisteminin bulunmadığı tespit edildi. Söz konusu 15 işletmeye, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32'nci maddesi (Emre Aykırı Davranış) kapsamında idari para cezası kesildi.

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