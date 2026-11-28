Eskişehir'de 16 yaşındaki çocuğa yönelik "cinsel istismar", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "sağlık için tehlikeli madde temin etme" suçlarını işlediği iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi.

Eskişehir 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanık Lütfü Ö., mağdur M.K.'nin (16) annesi S.K., tanıklar ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada uzman eşliğinde beyanı alınan mağdur M.K., olay günü tanıştığı sanığın kendisine alkol verdiğini ve aracına bindirerek cinsel istismarda bulunduğunu iddia etti. M.K., araçta unuttuğu eşyasını almak için aynı gün tekrar buluştuklarında da sanığın benzer eylemlerde bulunmaya çalıştığını öne sürdü.

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Duruşmada dinlenen tanıklardan biri, M.K.'nin olaydan aylar sonra kendisine durumu anlattığını ve bunun üzerine okul polisine bildirimde bulunduklarını söyledi. Diğer tanık Yüksel K. ise olay günü Kent Park'ta sanıkla oturdukları sırada M.K.'nin yanlarına geldiğini, ayrılırken sanıktan kendisini eve bırakmasını rica ettiğini ve birlikte araca bindiklerini, sonrasında yaşananlara dair bilgisinin olmadığını ifade etti.

Kemik yaşı talebine anne tepki gösterdi

Mağdur vekili, müvekkilinin beyanlarının açık olduğunu belirterek sanığın cezalandırılmasını istedi. Sanık avukatı ise müvekkilinin suçlamaları kabul etmediğini, ihbarın 8 ay sonra yapıldığını ve olay saatinde müvekkilinin başka bir kişiyle buluştuğunu öne sürerek, mağdurun yaşının tespiti için kemik yaşı araştırması yapılmasını talep etti. Bu talebe tepki gösteren mağdurun annesi S.K., oğlunun 2010 yılında askeri hastanede doğduğunu ve 16 yaşında olduğunu belirtti.

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Mahkeme heyeti, mağdur tarafın davaya katılma talebini kabul ederek, sanık avukatının dinlenmesini istediği tanığın adresinin tespit edilmesine ve mağdurun doğum kayıtlarının araştırılmasına karar verip duruşmayı erteledi.