Eskişehir İl Müftülüğünce yürütülen "Bir İyilik Bin Fidan" projesi kapsamında oluşturulan Hafızlar ve ÇEDES Hatıra Ormanı’nda fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

Tepebaşı ilçesine bağlı Yörükakçayır Mahallesi’nde düzenlenen programda; Yaz Kur’an Kursu öğrencileri ve şehitler adına fidanlar toprakla buluşturuldu. Etkinliğe Eskişehir İl Müftüsü Muharrem Gül ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Zeki Özbek katılım sağladı.