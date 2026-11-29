Odunpazarı ilçesindeki parkta pompalı tüfekle yaralanan Y.K.'nin hastaneye kaldırılmasının ardından başlatılan çalışmalarda, aralarında çocukların da bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi.

Olay, 26 Kasım gecesi Odunpazarı ilçesine bağlı Gökmeydan Mahallesi'ndeki Aydın Arat Parkı'nda meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle pompalı tüfekle vurularak yaralanan Y.K., sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İhbar üzerine harekete geçen Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Kaçışta kullanıldığı değerlendirilen 26 AIJ 701 plakalı kiralık pikap, Trafik Şube Müdürlüğü sivil trafik ekiplerince Şarhöyük Mahallesi Bakım Sokak'ta durduruldu.

REKLAM

Araçta yapılan aramalarda 1 döner bıçağı ile olayda kullanıldığı değerlendirilen pompalı tüfek ve bu tüfeğe ait fişekler ele geçirildi. Pikaptaki 3 kişi ile başka bir noktada yakalanan 4 kişi olmak üzere ilk etapta 7 şüpheli gözaltına alındı.

Sonraki çalışmalarla gözaltına alınanlarla birlikte 3'ü çocuk toplam 17 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin sevki sırasında yakınlarının adliye önünde, "Kafanı kaldır Emirhan, dik dur" diye seslendiği duyuldu. En önde yürüyen bir şüphelinin ise gülümseyerek yakınlarına öpücük attığı görüldü.