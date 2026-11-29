Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, 28 Kasım gecesi Tepebaşı ilçesine bağlı Hoşnudiye Mahallesi Vural Sokak'ta meydana geldi. Eğlence mekanlarının bulunduğu bölgede iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda A.Y. (23) ve M.Ç. (27) silahla vurularak yaralandı.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde eğlence mekanlarının bulunduğu sokakta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı, olayla ilgili 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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