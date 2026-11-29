23. Eskişehir Uluslararası Film Festivali kapsamında gerçekleştirilen "Hakan Savaş Sinema Kültürüne Katkı Yarışması" ödül töreninde sinema alanında akademik ve fikrî çalışmaları desteklemek amacıyla verilen ödüller sahiplerini buldu.

Bu yıl yarışmanın jüriliğini Anadolu Üniversitesinden Prof. Dr. Barış Kılınç, Hacettepe Üniversitesinden Prof. Dr. Mutlu Binark, Marmara Üniversitesinden Prof. Dr. Zeynep Çetin Erus, İstanbul Üniversitesinden Prof. Dr. Hasan Akbulur ve yazar, editör, yönetmen Enis Rıza üstlendi. Sinema Anadolu'da düzenlenen törende, En İyi Sinema Kitabı ve En İyi Sinema Makalesi kategorilerinde ödüller takdim edildi.

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"Prof. Dr. Hakan Savaş yazdıklarıyla, dersleriyle ve yetiştirdiği öğrencilerle yaşama anlamını verdi"

Anadolu Üniversitesi Rektör Danışmanı ve İletişim Bilimleri Fakültesi (İBF) Dekanı Prof. Dr. Barış Kılınç, konuşmasında Prof. Dr. Hakan Savaş ile öğrencilik yıllarından meslektaşlık dönemine uzanan hatıralarını paylaştı. Prof. Dr. Kılınç sözlerine şu ifadelerle devam etti:

"1999 yılında üniversiteye girdim. Hakan hocamla hem öğrencisi olarak hem de meslektaşı olarak çok fazla mesaimiz oldu. Onunla ilgili birkaç şey söylemek isterim. Sanırım 2001 yılıydı. Öğrencilik dönemimizde derslerinden birinde Albert Camus’yü anlatıyordu. Sınavda da absürt kavramıyla ilgili bir soru sormuştu. Sınavdan sonra derse geldiğinde en yüksek notu benim aldığımı söyledi ve bana ‘Tinsel olarak zamanın geçişi ne demektir’ diye sordu. Gerçekten meseleyi kavrayıp kavramadığımı öğrenmek istediğini düşünüyorum. Yıllar sonra yine festival kapsamında Ömer Kavur’un Karşılaşma filmi üzerine bir atölye çalışması düzenlenmişti. Hakan hocamın derslerini çok büyük bir tutkuyla anlattığını hatırlıyorum. O atölyeden aklımda kalan bir ifade vardı: ‘Ölüm var.’"

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Prof. Dr. Hakan Savaş’ın fikrî mirasına ve akademik katkılarına da değinen İBF Dekanı Prof. Dr. Barış Kılınç, "İnsan için yaşam, mekânla ve zamanla sınırlı bir müphemliktir. İnsanın en büyük trajedisi de bu sınırları aşma çabası. İnsanoğlu trajik ve sınırlı bir varlık. O yüzden yaşama hakkını ve anlamını vermek lazım. Bana kalırsa Hakan Savaş Hocam hem yazdıklarıyla hem dersleriyle hem de yetiştirdiği öğrencilerle yaşama anlamını vermiş bir hocamız. Bize katkısı çok fazla. O yüzden kendisini tekrar minnetle, özlemle ve rahmetle anıyorum" dedi.

Prof. Dr. Kılınç konuşmasının sonunda Hakan Savaş Sinema Kültürüne Katkı Yarışması’nın akademik camia ve özellikle sinema alanında çalışan araştırmacılar için teşvik edici olduğunu belirtti.

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"Hakan Savaş bir ekoldü"

Anadolu Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Ayla Topuz Savaş festivalin ve yarışmanın organizasyon sürecinin yoğun emeğe dayandığını belirterek Prof. Dr. Hakan Savaş’ın geçmiş yıllarda yarışmayı organize ettiğini hatırlattı. Doç. Dr. Savaş konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Ben yıllardır iletişimci olduğum için festivalin ve yarışmanın ne kadar yorucu bir organizasyon olduğunu çok iyi biliyorum. Hakan’dan dolayı da biliyorum. Bildiğiniz üzere bu yarışmayı daha önce Hakan organize ediyordu. Sabah Facebook bana bir şey hatırlattı: 27 Kasım 2017 tarihinde Hakan bu salonda Woody Allen’ın Gece Yarısı Paris filmi hakkında bir söyleşi yapmış. Ne garip bir tesadüf ki dokuz yıl sonra bugün onu burada hep beraber anıyoruz. Ne yazık ki aramızda yok. Belki eşi olduğum için kusura bakmayın, çok mütevazı olamayacağım. Ben Hakan’ın bir ekol, bir okul olduğunu düşünüyorum. Sinema alanında da akademik olarak da ondan öğrenilecek çok şey var. Bize bıraktığı eserleri, anlattıkları ve öğrencileri açısından çok önemli bir isimdi. Bu yıl geçen yıla göre çok daha fazla katılım olmuş. Rakamları yanlış söylemek istemem ama sanırım 60 civarında makale, 7 civarında kitap başvurusu yapılmış. Hakan’ın adı, onun bir ekol ya da okul olması ve daha fazla tanınması bu yarışma sayesinde devam edecek, unutulmayacak. Geçen yıl da bahsetmiştim, onun en istemediği şey unutmaktı. ‘Unutmak ihanettir’ derdi. Biz de festival ve yarışma olarak onun unutulmaması için gerekli çabayı göstermeye gayret ediyoruz. Başta Barış Hoca ve Serhat Hoca olmak üzere tüm ekibe çok teşekkür ederim. Geldiğiniz için sizlere de çok teşekkür ederim. Hakan’ı unutmayın."

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Ödüller sahiplerini buldu

Yarışmanın En İyi Sinema Kitabı kategorisinde Alican Yıldırım’ın "Sinema ve Ses: Anlatı, Estetik, Etki" adlı eseri ödüle layık görüldü. Seçici kurul, eserin Türkiye’de sinema alanında yeterince ele alınmamış olan ses unsurunu odağına almasını ve konuyu kuramsal ve tarihî açıdan incelemesini ödül gerekçesi olarak açıkladı. Yıldırım’a ödülü Prof. Dr. Barış Kılınç tarafından takdim edildi.

En İyi Sinema Makalesi kategorisinde ise Gökhan Evecen’in "Yılmaz Güney Sinemasında Western Türünün Anlamsal ve Sözdizimsel Analizi: Seyyithan, Aç Kurtlar ve Ağıt" başlıklı çalışması ödüle layık görüldü. Seçici kurul, çalışmayı kuramsal ve metodolojik tutarlılığı, kavramsal arka planı, dildeki özeni ve saygın bir dergide yayımlanmış olması nedeniyle oy birliğiyle ödüllendirdi. Evecen’e ödülü Doç. Dr. Ayla Topuz Savaş tarafından verildi.

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Tören, ödül sahiplerinin tebrik edilmesi ve fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.