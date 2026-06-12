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        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı şehitler için lokma ikramında bulundu

        Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı şehitler için lokma ikramında bulundu

        Eskişehir'de, Jandarma Teşkilatı'nın 187'nci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında şehitler için lokma dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2026 - 19:13 Güncelleme:
        Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı şehitler için lokma ikramında bulundu

        Eskişehir'de, Jandarma Teşkilatı'nın 187'nci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında şehitler için lokma dağıtıldı.

        İl Jandarma Komutanlığı tarafından 187'nci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Reşadiye Cami önünde stant açıldı.

        Jandarma personelince camiden çıkan vatandaşlara lokma ikram edildi.



        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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