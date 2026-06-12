Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı şehitler için lokma ikramında bulundu

Eskişehir'de, Jandarma Teşkilatı'nın 187'nci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında şehitler için lokma dağıtıldı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından 187'nci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Reşadiye Cami önünde stant açıldı. Jandarma personelince camiden çıkan vatandaşlara lokma ikram edildi.

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