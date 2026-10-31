Eskişehir lise takımı Türkiye finalinde

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen 7. Türkiye Münazara Ligi’nde 81 ilin birincileriyle mücadele eden Eskişehir lise takımı, Türkiye finaline yükseldi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde gerçekleştirilen 7. Türkiye Münazara Ligi'nde tüm etaplar tamamlandı. Türkiye genelinde 81 ilin birincilerinin yer aldığı zorlu etaplarda Eskişehir lise takımı başarı göstererek Türkiye finaline adını yazdırdı.

Eskişehir Gençli ve Spor İl Müdürlüğü tarafından öğrencilerin ve emeği geçenlerin tebrik edildiği açıklamada, takımın final etabında başarıyla temsil edileceği belirtilerek başarı dileklerinde bulunuldu.