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        Eskişehir genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor

        Eskişehir genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin edilirken, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus hadisesinin görüleceği bekleniyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 09:56 Güncelleme:
        Eskişehir genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor

        Eskişehir genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin edilirken, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus hadisesinin görüleceği bekleniyor.

        Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bölge genelinde güney ve doğu kesimlerin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilirken, rüzgarın kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği değerlendiriliyor. Eskişehir için güncel bir meteorolojik uyarı bulunmuyor.

        Öte yandan; günün en yüksek hava sıcaklığının 18 derece ile Sarıcakaya ve Mihalgazi, en düşük hava sıcaklığının ise 10 derece ile Mihalıççık ilçesinde olması bekleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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