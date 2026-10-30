Eskişehir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı futbol müsabakaları gerçekleştirildi
Cumhuriyetin 103. yılı kutlamaları kapsamında Eskişehir'de düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı özel futbol müsabakaları sona erdi.
Giriş: 30.10.2026 - 16:49 Güncelleme:
Cumhuriyetin 103. yılı kutlamaları kapsamında Eskişehir'de düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı özel futbol müsabakaları sona erdi.
Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen etkinlik, Üniversite Evleri Sahası’nda yapıldı. Sporcuların centilmence mücadele ettiği karşılaşmalar renkli görüntülere sahne olurken, müsabakalarda Cumhuriyet coşkusu en üst seviyede yaşandı.
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