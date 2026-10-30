Eskişehir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı futbol müsabakaları gerçekleştirildi

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen etkinlik, Üniversite Evleri Sahası’nda yapıldı. Sporcuların centilmence mücadele ettiği karşılaşmalar renkli görüntülere sahne olurken, müsabakalarda Cumhuriyet coşkusu en üst seviyede yaşandı.

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