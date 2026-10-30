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        Eskişehir'de görev şehidi sağlık çalışanı kabri başında anıldı

        Eskişehir'de 2011 yılında görevi esnasında geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olan ambulans şoförü Halis Alan, vefatının yıl dönümünde kabri başında dualarla anıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 16:49 Güncelleme:
        Eskişehir'de görev şehidi sağlık çalışanı kabri başında anıldı

        Eskişehir'de 2011 yılında görevi esnasında geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olan ambulans şoförü Halis Alan, vefatının yıl dönümünde kabri başında dualarla anıldı.

        30 Ekim 2011 tarihinde görevi başındayken meydana gelen elim trafik kazasında hayatını kaybeden görev şehidi Halis Alan için anma töreni düzenlendi. Kabri başında gerçekleştirilen programa İl Ambulans Servisi Başhekimi Uzm. Dr. Erkan Duman ve merhum sağlık çalışanının mesai arkadaşları katıldı. Tören, okunan duaların ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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