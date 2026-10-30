Eskişehir'de görev şehidi sağlık çalışanı kabri başında anıldı

30 Ekim 2011 tarihinde görevi başındayken meydana gelen elim trafik kazasında hayatını kaybeden görev şehidi Halis Alan için anma töreni düzenlendi. Kabri başında gerçekleştirilen programa İl Ambulans Servisi Başhekimi Uzm. Dr. Erkan Duman ve merhum sağlık çalışanının mesai arkadaşları katıldı. Tören, okunan duaların ardından sona erdi.

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