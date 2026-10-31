Gençler traktör lastiğini yakarak yangın çıkardı

Olay, dün akşam saatlerinde Odunpazarı ilçesi Erenköy Mahallesi Polat Bey Sokak üzerinde bulunan bir parkın içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimliği belirlenemeyen genç şahıslar, bir traktör lastiğini ateşe verdi. Alevin büyüdüğünü gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polisi gören gençler koşarak bölgeden uzaklaşırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, çevreyeye sirayet etmeden söndürüldü.

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