Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde mahsur kalan sansar kurtarıldı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Poliklinik Binası'nın dış cephesinde mahsur kalan sansarı kurtardı. Poliklinik binasının dış cephesinde sıkıştığı fark edilen sansar için itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerin uzun süren çalışmaları sonucu bulunduğu yerden çıkarılan sansarın sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. Kurtarma çalışmasının ardından su verilen sansar, doğal yaşam alanı olan ormanlık bölgeye bırakıldı.

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