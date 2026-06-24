Eskişehir'de 3 evden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 zanlı tutuklandı

Eskişehir'de, 3 evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 3 evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.





Hırsızlık olaylarında 1 milyon 20 bin liralık altın ve para çalındığını tespit eden ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarından 3 şüpheliden ikisinin E.T. ve D.Ç. olduğunu belirledi.



Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Şüpheliler, savcılık sorgularının ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.



Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.



Öte yandan, güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde 3 şüphelinin binalara girmesi yer alıyor.

