Eskişehir Şehir Hastanesi laboratuvarlarında inceleme yapıldı

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Destek Hizmetleri Başkanı Erol Yılmaz'ın da katıldığı ziyarette, Bildirici laboratuvarlara kazandırılan yeni sistem ve cihazları inceledi.

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, Eskişehir Şehir Hastanesi biyokimya ve mikrobiyoloji laboratuvarlarını ziyaret etti.

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