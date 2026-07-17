Eskişehir Valisi Yılmaz esnaf ziyaretinde bulundu
Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, kent merkezindeki İki Eylül Caddesi'nde faaliyet gösteren esnafı ziyaret etti.
Giriş: 17.07.2026 - 14:24 Güncelleme:
Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, kent merkezindeki İki Eylül Caddesi'nde faaliyet gösteren esnafı ziyaret etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, cadde üzerindeki iş yerlerini gezen Yılmaz, esnafa hayırlı ve bereketli kazanç temennisinde bulundu.
Esnafın talep ve görüşlerini dinleyen Yılmaz, ziyaret sırasında karşılaştığı vatandaşlarla da sohbet ederek istek ve önerilerini dinledi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ