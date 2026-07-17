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        Eskişehir Valisi Yılmaz esnaf ziyaretinde bulundu

        Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, kent merkezindeki İki Eylül Caddesi'nde faaliyet gösteren esnafı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2026 - 14:24 Güncelleme:
        Eskişehir Valisi Yılmaz esnaf ziyaretinde bulundu

        Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, kent merkezindeki İki Eylül Caddesi'nde faaliyet gösteren esnafı ziyaret etti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, cadde üzerindeki iş yerlerini gezen Yılmaz, esnafa hayırlı ve bereketli kazanç temennisinde bulundu.

        Esnafın talep ve görüşlerini dinleyen Yılmaz, ziyaret sırasında karşılaştığı vatandaşlarla da sohbet ederek istek ve önerilerini dinledi.

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