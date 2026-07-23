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        Eskişehir Valisi Yılmaz'dan orman yangını şehitleri için anma mesajı

        Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Seyitgazi ilçesinde başlayıp Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine sıçrayan orman yangınında şehit olan orman personeli ile gönüllüleri yayımladığı mesajla andı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2026 - 21:32 Güncelleme:
        Eskişehir Valisi Yılmaz'dan orman yangını şehitleri için anma mesajı

        Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Seyitgazi ilçesinde başlayıp Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine sıçrayan orman yangınında şehit olan orman personeli ile gönüllüleri yayımladığı mesajla andı.

        Vali Yılmaz, mesajında şunları kaydetti:


        "23 Temmuz 2025'te Seyitgazi ilçemiz Fethiye Mahallesi'nde başlayıp Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesi Sarıcaova köyü yakınlarında yaşanan orman yangınında şehit olan orman personelimiz ile gönüllü kardeşlerimizi ve geçmişten bugüne yeşil vatan için ahirete irtihal eden bütün kahramanları rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun."

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