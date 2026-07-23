Eskişehir'de bitki sağlığı sürvey çalışmaları sürdürülüyor

Eskişehir'de, bitkisel üretimde verim ve kalite kayıplarının önlenmesi amacıyla yürütülen bitki sağlığı sürvey çalışmaları 2026 Yılı Bitki Sağlığı Uygulama Programı kapsamında devam ediyor.



İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il genelinde Akdeniz meyvesineği, kiraz sineği ve kanadı noktalı sirke sineği zararlılarına yönelik kurulan tuzaklar yıl boyunca düzenli olarak kontrol ediliyor.





Akdeniz meyvesineğinden ari alan statüsüne sahip Mihalıççık ilçesinde ise bu özelliğin korunmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor. Bu kapsamda üreticilere, hasat sonrası ağaç üzerinde ve yerde kalan meyvelerin toplanarak imha edilmesi başta olmak üzere kültürel mücadele yöntemleri hakkında bilgi veriliyor. Böylece zararlının çoğalmasının önlenmesi ve ilçenin ari alan statüsünün korunması amaçlanıyor.



Öte yandan, çiçek ve monilya hastalığı kapsamında yürütülen sürvey çalışmaları çerçevesinde kiraz hasadı döneminde alınan meyve numuneleri laboratuvar analizleri için ilgili bölge enstitü müdürlüğüne gönderildi.



Analiz sonuçlarına göre hastalığın durumu değerlendirilecek, gerekli görülmesi halinde bitki sağlığı tedbirleri uygulanacak.



Çalışmalar kapsamında elde edilen veriler doğrultusunda zararlı popülasyonlarının gelişimi ve yayılışı takip edilirken, gerekli bitki sağlığı tedbirlerinin zamanında uygulanması hedefleniyor.



