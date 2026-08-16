Eskişehir'de 166 öğrenci FPV dronlarla hedef takibi için yarışacak

ZEHRA ONGAN/YAVUZ EMRAH SEVER - Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST 2026 kapsamında Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde gerçekleştirilecek "FPV Drone İzleme (Tracking) Yarışması"nda 20 takımda 166 öğrenci, dereceye girebilmek için mücadele edecek.

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) tarafından Sivrihisar Havacılık Merkezi'nde 25-28 Ağustos'ta düzenlenecek yarışmaya, Türkiye'de ve yurt dışında öğrenim gören ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile ilgililer katılacak.

Yarışmada yurt içi ve yurt dışından katılacak toplam 166 öğrencinin oluşturduğu 20 takım, kendi geliştirdikleri FPV dronlar ve yazılımlarla hareketli hedef dronu takip etmeye çalışacak.

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T3 Vakfı Eskişehir İl Sorumlusu Samet Yurtsever, AA muhabirine, TEKNOFEST'in yalnızca hava gösterilerinden ibaret olmadığını, teknoloji yarışmalarının organizasyonun temelini oluşturduğunu söyledi.

TEKNOFEST yarışmalarının farklı yaş ve eğitim seviyelerindeki gençleri teknoloji alanında proje geliştirmeye teşvik ettiğini belirten Yurtsever, "Dünyadaki örneklerinden çok daha farklı olarak TEKNOFEST'in asıl amacı bir yarışmalar bütünü olması. Temelinde teknoloji yarışmaları var. Her türlü yaş kategorisinden öğrencilerin, farklı alanlarda katıldığı, mücadele ettiği yarışmalardan bahsediyoruz." diye konuştu.

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Yurtsever, "FPV Drone İzleme Yarışması"nda takımların geliştirdikleri sistemlerle hareketli hedef dronu belirlenen manevralar sırasında takip edeceğini ifade ederek, yarışmacıların elde ettikleri puanlara göre sıralanacağını dile getirdi.

Yarışmaların öğrencilerin okulda edindikleri teorik bilgileri uygulamaya dönüştürmelerine imkan sağladığını vurgulayan Yurtsever, takım çalışması ve proje geliştirme deneyiminin de önemli kazanımlar arasında bulunduğunu kaydetti.

- TEKNOFEST gençleri teknoloji sektöründeki uzmanlarla ve akademisyenlerle buluşturuyor

Yurtsever, yarışmacılara düzenleyici kuruluşların uzmanları tarafından eğitimler verildiğini belirterek, TEKNOFEST'in gençleri teknoloji sektöründeki uzmanlarla ve akademisyenlerle buluşturduğunu söyledi.

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Yarışmacılara düzenleyici kuruluşların uzmanları tarafından çeşitli eğitimler verildiğini bildiren Yurtsever, "Bu eğitimlerin dışında dereceye giren takımlara, düzenleyici kuruluş tarafından staj yapma imkanı veriliyor. Bu da öğrenciler için büyük bir ödül oluyor." diye konuştu.

Yurtsever, Eskişehir'in havacılık alanında önemli bir geçmişe sahip olduğunu ifade ederek, kentte TEKNOFEST kapsamında yürütülen çalışmaların her yıl arttığını söyledi.

Geçen yıl farklı kategorilerde Eskişehir'den çok sayıda takımın derece elde ettiğini bildiren Yurtsever, kentteki üniversiteler ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda TEKNOFEST'e yönelik çalışmalar yürütüldüğünü dile getirdi.

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Yurtsever, Eskişehir'de yarışmaya ilgi duyan öğrencilerin de ilgili kurumların çalışmaları kapsamında yarışma alanını takip edebileceğini belirterek, Eskişehir Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünün gençlerin yarışmaları takip edebilmesi için çalışmalar yürüttüğünü sözlerine ekledi.