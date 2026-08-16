Yürümekte zorlanan İkra, robotik rehabilitasyonla yeniden bağımsız olarak adım attı

ZEHRA ONGAN - Eskişehir'de ileri derece düz tabanlık nedeniyle iki bacağından operasyon geçirdikten sonra uzun süre hareketsiz kalan ve yürüme güçlüğü yaşayan 12 yaşındaki İkra Deren Yaşar, Yunus Emre Devlet Hastanesi'ndeki Pediatrik Robotik Yürüme Rehabilitasyon Sistemi sayesinde yeniden adım atmaya başladı.

İlköğretim 6. sınıf öğrencisi İkra Deren Yaşar, 2025 yılında ileri derece düz tabanlık nedeniyle iki bacağından operasyon geçirdi.

Operasyonların ardından 45 gün alçıda, 67 gün de yatakta kalan Yaşar'ın uzun süre hareketsiz kalmasına bağlı olarak kas gücünde ve yürüme becerisinde kayıp oluştu. Günlük yaşamında tekerlekli sandalye kullanmaya başlayan İkra'nın ailesi, Yunus Emre Devlet Hastanesi'nin sosyal medya hesaplarından pediatrik robotik rehabilitasyon uygulamasını öğrenerek hastaneye başvurdu.

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Değerlendirmenin ardından rehabilitasyon programına alınan İkra'ya haftada 3 gün robotik yürüme cihazıyla, 2 gün de hareket ve egzersiz çalışmalarıyla tedavi uygulandı.

Oyunlarla desteklenen çalışmalara katılan İkra, tedavinin yaklaşık 11'inci gününde tekerlekli sandalye kullanımını bırakarak yeniden bağımsız adım atmaya başladı.

- "Buraya çok eğlenerek geliyorum"

İkra Deren Yaşar, AA muhabirine, tedavi öncesinde yürüyemediğini ve günlük yaşamında tekerlekli sandalye kullandığını söyledi.

Robotik cihazla çalışmaya başlamasının kendisini mutlu ettiğini belirten Yaşar, "Buraya çok eğlenerek geliyorum. Oyunlar oynuyorum. Günün nasıl geçtiğini neredeyse hiç anlamıyorum. Bu yüzden burayı çok seviyorum." dedi.

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Yaşar, cihazı ilk gördüğünde şaşırdığını anlatarak, "Pediatrik robotik rehabilitasyon süreciyle yürüdüğümde sevinçten ağladım. Bu cihaz benim için gerçekten çok büyük bir avantaj. Buraya sekerek ya da tekerlekli sandalyeyle geliyordum. Şimdi normal yürüyebiliyorum." diye konuştu.

Robotik sistemdeki oyunların egzersizlere katılımını kolaylaştırdığını belirten Yaşar, "Oyunlar eşliğinde ilerliyorum. Genellikle yarış oynuyorum. Oradaki puanları kazandıkça ve adım attıkça oyundaki puanım da artıyor." diye konuştu.

- 11'inci günde tekerlekli sandalyeyi bıraktı

İkra'nın annesi Esra Yaşar da kızının rehabilitasyon sürecinde kısa sürede ilerleme kaydettiğini söyledi.

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Tedaviden hastanenin sosyal medya hesaplarından haberdar olduklarını belirten Yaşar, "Doktorumuzun planladığı tedaviyle 3 gün robotik fizyoterapi, 2 gün hareket ve egzersize devam ediyoruz. Biz mutluyuz." dedi.

Yaşar, kızının tedavinin 7'nci gününden itibaren ilerleme göstermeye başladığını, 11'inci günde ise tekerlekli sandalyeyi bırakabildiğini ifade etti.

- "Ünitemizde etkinliği kanıtlanmış, en güncel ve hedefe yönelik tedavi veriliyor"

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici de Yunus Emre Devlet Hastanesi Genel Fizik Tedavi Hastanesi bünyesindeki Pediatrik Rehabilitasyon Ünitesi'nde hekim ve fizyoterapistler eşliğinde fonksiyonel ve hedefe yönelik tedavi uygulandığını belirtti.

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Pediatrik rehabilitasyon hizmetlerinde multidisipliner yaklaşımın önem taşıdığını vurgulayan Bildirici, "Burada sadece fizik tedavi uzmanlarımız ve fizyoterapistlerimizle pediatrik rehabilitasyon hizmeti sunmuyoruz. Aynı zamanda ergoterapistlerimiz, diyetisyenlerimiz ve çocuk gelişim uzmanlarımızla multidisipliner yaklaşım içerisinde çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bildirici, çocukların motor ve güç kayıplarının giderilmesinin yanı sıra eşlik eden sorunların da ele alındığına değinerek, şöyle devam etti:

"Temel amacımız, çocukların motor kayıplarını ve güç kayıplarını idame ettirmek ve ikame etmek. Bu sırada beslenmeden ağrıya kadar farklı yan sorunları da merkezimizde yönetmek. Ünitemizde etkinliği kanıtlanmış, en güncel ve hedefe yönelik tedavi veriliyor. Buradaki üniteyi her geçen gün büyütüyor ve geliştiriyoruz. Pediatrik rehabilitasyon ihtiyacı olan farklı yaş gruplarındaki tüm hastalarımızı Pediatrik Rehabilitasyon Ünitemize davet ediyoruz."

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- Robotik sistem tedavi programını destekliyor

Yunus Emre Devlet Hastanesi Başhekimi ve Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Gamze Akın Mumcu ise pediatrik rehabilitasyonda çocukların mevcut kapasitelerini artırmaya yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirterek, robotik yürüme cihazının, yürüme güçlüğü yaşayan çocukların güvenli ve kontrollü bir ortamda yürüme çalışmalarına katılmasına imkan sağladığını kaydetti.

Rehabilitasyonun yalnızca yürüme becerisinin geliştirilmesiyle sınırlı olmadığını ifade eden Mumcu, "Rehabilitasyon yalnızca daha iyi yürümek, daha iyi hareket etmek değil, çocuğumuzun hayata daha güçlü katılmasını sağlamaktır." dedi.

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Yunus Emre Devlet Hastanesi Sorumlu Fizyoterapisti Reyhan Güler de robotik sistemin fizyoterapistin yerine geçmediğini, uzman tarafından hazırlanan tedavi programını desteklediğini söyledi.

Sistemin tekrarlı hareketlerin güvenli ve kontrollü biçimde yapılmasına imkan verdiğini belirten Güler, oyun ve görsel geri bildirimlerin çocukların tedaviye aktif katılımını desteklediğini kaydetti.