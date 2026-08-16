Eskişehir'de "dur" ihtarına uymayan sürücüye 210 bin lira ceza

Ekipler, sürücü A.B'ye (20) 210 bin lira para cezası uyguladı, araç ise 60 gün trafikten men edilerek otoparka çektirildi.

Araçta bulunan 2 kız arkadaşını da olay yerine bırakarak kaçan sürücünün kimliği ekiplerce tespit edildi.

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan ve aracını park ederek kaçan sürücüye 210 bin lira para cezası uygulandı.

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