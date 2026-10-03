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        Eskişehir'de 3 ilden 62 personelin katılımıyla UMKE tatbikatı yapıldı

        Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde, 3 ilden 62 personelin katılımıyla 26. Bölge Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) Tatbikatı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2026 - 12:47 Güncelleme:
        Eskişehir'de 3 ilden 62 personelin katılımıyla UMKE tatbikatı yapıldı

        Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde, 3 ilden 62 personelin katılımıyla 26. Bölge Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) Tatbikatı gerçekleştirildi.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kırsal Kırka Mahallesi'nde düzenlenen ve 3 gün süren tatbikata Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'ten toplam 62 UMKE görevlisi katıldı.

        Ekipler, hazırlanan senaryolar doğrultusunda enkazdan kurtarma ve zincirleme trafik kazalarına müdahale alanlarında teorik ve pratik uygulamalar gerçekleştirdi.

        Tatbikat süresince personelin afet ve acil durumlara müdahale kapasitesini artırmak amacıyla triyaj, hasta taşıma teknikleri ve çoklu sistem travmalarına yönelik medikal müdahale süreçleri sahada canlandırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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