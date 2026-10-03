Eskişehir'de 3 ilden 62 personelin katılımıyla UMKE tatbikatı yapıldı

Tatbikat süresince personelin afet ve acil durumlara müdahale kapasitesini artırmak amacıyla triyaj, hasta taşıma teknikleri ve çoklu sistem travmalarına yönelik medikal müdahale süreçleri sahada canlandırıldı.

Ekipler, hazırlanan senaryolar doğrultusunda enkazdan kurtarma ve zincirleme trafik kazalarına müdahale alanlarında teorik ve pratik uygulamalar gerçekleştirdi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kırsal Kırka Mahallesi'nde düzenlenen ve 3 gün süren tatbikata Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'ten toplam 62 UMKE görevlisi katıldı.

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