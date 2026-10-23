Eskişehir'de 4 tramvay hattında ulaşım durdu

Eskişehir'de Uluönder tramvay durağı sonrasında meydana gelen teknik arıza sebebi ile bazı hatlarda ulaşım dururken, mağduriyet yaşanmaması için Uluönder ile Atatürk Lisesi arasında acil durum otobüsleri seferber edildi.

Eskişehir hafif raylı sistem ağı Estram hattının Uluönder tramvay durağı sonrasında, SSK yönünde henüz belirlenemeyen bir nedenle tramvay arızası meydana geldi. Yaşanan arıza yüzünden 1, 3, 8 ve 9 numaralı OtogarSSK, SSKOGÜ, BatıkentSSK ile ÇamlıcaSSK hatlarında tramvay seferleri geçici olarak durduruldu. Yolcuların ulaşımda aksama yaşamaması amacıyla Uluönder, SSK ve Atatürk Lisesi durakları arasında acil durum otobüsleri devreye sokularak yolcu aktarımı sağlanmaya başlandı. Ekiplerin arızayı gidermek için başlattığı çalışmalar sürüyor.