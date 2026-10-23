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        Eskişehir'de minibüslere ortak denetim

        Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı trafik zabıta ekipleri, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ve Eskişehir Şoförler Odası iş birliğiyle kent genelinde minibüslere yönelik denetim gerçekleştirdi. Vatandaşların güvenli, konforlu ve düzenli ulaşım hizmeti almasını amaçlayan denetimlerde, toplu taşıma araçlarının mevzuata uygunluğu kontrol edildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 12:27 Güncelleme:
        Eskişehir'de minibüslere ortak denetim

        Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı trafik zabıta ekipleri, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ve Eskişehir Şoförler Odası iş birliğiyle kent genelinde minibüslere yönelik denetim gerçekleştirdi. Vatandaşların güvenli, konforlu ve düzenli ulaşım hizmeti almasını amaçlayan denetimlerde, toplu taşıma araçlarının mevzuata uygunluğu kontrol edildi.

        Yürürlükteki yönetmelikler çerçevesinde gerçekleştirilen denetimlerde minibüslerin güzergâhlarına uygun hareket edip etmediği, yolcu kapasitesine uyulup uyulmadığı, sefer saatleri ve çalışma ruhsatları kontrol edildi. Kurallara uygun ve güvenli ulaşım hizmetinin sağlanmasını hedefleyen çalışmalarla hem yolcu güvenliğinin korunması hem de kent içi ulaşım düzeninin güçlendirilmesi amaçlandı.

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        Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların güvenli ve sorunsuz bir ulaşım deneyimi yaşayabilmesi için denetimlerin düzenli olarak devam edeceğini belirtti.

        Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma hizmetlerine ilişkin vatandaşlardan gelen bildirimleri de dikkate alıyor. Minibüslerle ilgili talep, öneri ve şikâyetlerini iletmek isteyen vatandaşlar, 153 İç Çağrı Merkezi aracılığıyla yetkililere ulaşabiliyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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