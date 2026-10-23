Özel Ümit Hastaneleri'nden öğrencilere ödüllü resim yarışması

Eskişehir Özel Ümit Hastaneleri tarafından 5, 6, 7 ve 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik 'Vücudumda Bir Şehir Var!' temasıyla ödüllü resim yarışması düzenlendiği duyuruldu.

Özel Ümit Hastaneleri, öğrencilerin hayal güçlerini ve sanatsal yeteneklerini ortaya çıkarmak amacıyla geleneksel resim yarışmasını bu yıl da düzenliyor. 20262027 eğitim öğretim yılı kapsamında gerçekleştirilecek yarışmanın teması 'Vücudumda Bir Şehir Var!' olarak belirlendi. Ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin katılabileceği yarışmada, çocuklar insan vücudu ile şehir yaşamı arasında kurdukları hayalî bağlantıları resimlerine yansıtabilecek.

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Dereceye giren öğrencilere altın ödülü

Öğrencileri teşvik etmeyi amaçlayan yarışmada dereceye girenlere çeşitli ödüller takdim edilecek. Birinciye 3 çeyrek altın, ikinciye 2 çeyrek altın, üçüncüye 1 çeyrek altın, 4, 5 ve 6'ncı olan öğrencilere ise birer gram altın verilecek.

Son katılım tarihi 20 Kasım

Resim yarışmasına katılmak isteyen öğrencilerin eserlerini 20 Kasım 2026 tarihine kadar teslim etmeleri gerektiği belirtildi. Yarışmanın katılım şartları ve şartnamesine www.umithastanesi.com.tr web adresinden ulaşılabileceği ifade edildi.

Özel Ümit Hastaneleri'nin geleneksel hale getirdiği yarışma, öğrencilerin sanat yoluyla kendilerini ifade etmelerine ve kendilerini geliştirmelerine katkı sağlamayı hedefliyor.