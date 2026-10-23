5. Yıl Spor Ödülleri Gecesi'nde İl Müdürü Kalın'a anlamlı ödül
Eskişehir'de düzenlenen 5. Yıl Spor Ödülleri Gecesi'nde Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın, 'Sporun Altyapısına Katkı Ödülü'ne layık görüldü.
Eskişehir'de düzenlenen 5. Yıl Spor Ödülleri Gecesi'nde Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın, 'Sporun Altyapısına Katkı Ödülü'ne layık görüldü.
Görkemli bir açılışla başlayan 5. Yıl Spor Ödülleri Gecesi'nde, şehrin spor hayatına katkı sunan ve sporun gelişmesinde emeği bulunan isimler ödüllerine kavuştu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın, 'Sporun Altyapısına Katkı Ödülü'ne layık görüldü. Verilen anlamlı ödül, sporun bugününe katkı sunarken geleceğini de şekillendiren altyapı çalışmalarının önemini ortaya koydu.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İl Müdürümüz Hasan Kalın’ı tebrik ediyoruz. Bu güzel organizasyonun hayata geçirilmesinde emeği bulunan, katkı sunan ve gönül veren herkese teşekkür ediyoruz. Eskişehir’de sporun gelişmesi ve geleceğin başarılı sporcularının yetişmesi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadeleri yer aldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.