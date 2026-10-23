Eskişehir İl Milli Eğitim Komisyonu toplandı

İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın başkanlığında toplanan Eskişehir İl Milli Eğitim Komisyonuna eğitim yöneticileri, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre toplantıda, Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği doğrultusunda 2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin öncelikli hedefler ile eğitim politikaları kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Toplantıda, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli uygulamaları, mesleki ve teknik eğitim politikaları, okul-aile işbirliği ve okul dışı öğrenme ortamları görüşüldü.

Ayrıca eğitim yatırımları, rehberlik hizmetleri, okul güvenliği ve eğitim ortamlarının iyileştirilmesi gündem maddelerinin yer aldığı toplantıda il genelinde yürütülen eğitim öğretim süreçlerinin niteliğinin artırılması ve çalışmaların daha etkin bir şekilde sürdürülmesine yönelik karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.