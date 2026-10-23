Eskişehir İl Millî Eğitim Müdürü Sinan Aydın başkanlığında; eğitim yöneticileri, okul müdürleri ve öğretmenlerin katılımıyla İl Millî Eğitim Komisyonu Toplantısı gerçekleştirildi.

Düzenlenen toplantıda, Millî Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği doğrultusunda 20262027 eğitim öğretim yılına ilişkin öncelikler ve eğitim politikaları değerlendirildi. Toplantıda; Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli uygulamaları, mesleki ve teknik eğitim politikaları, okulaile iş birliği, okul dışı öğrenme ortamları, eğitim yatırımları, rehberlik hizmetleri, okul güvenliği ile eğitim ortamlarının iyileştirilmesi gibi gündem maddeleri ele alındı. Eğitim öğretim süreçlerinin geliştirilmesi ve il genelinde yürütülen çalışmaların daha etkin şekilde sürdürülmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.