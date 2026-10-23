Eskişehir'de bir evin duvarına mermi isabet etti

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde iki araçtaki kişilerin karşılıklı silahla ateş etmesi sonucu bir evin duvarına mermi isabet etti.

Huzur Mahallesi Dener Sokak ile Camlı Sokak'ın kesişiminde henüz belirlenemeyen nedenle iki araç arasında silahla ateş edildi.

Silah seslerini duyan vatandaşların​​​​​​​ ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Polisin yaptığı incelemede, iki araçtaki kişilerin karşılıklı ateş ettiği ve ardından olay yerinden ayrıldığı belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemede, bir evin duvarına mermi isabet ettiği belirlendi.

Polis olayla ilgili şüpheli ya da şüphelileri yakalamak​​​​​​​ için çalışma başlattı.