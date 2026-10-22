Eskişehir'de foseptik çukuruna düşen at AFAD ekiplerince kurtarıldı
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde foseptik çukuruna düşen at, AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde foseptik çukuruna düşen at, AFAD ekiplerince kurtarıldı.
71 Evler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Sokak'ta bir evin bahçesindeki at, bulunduğu yerden kaçarak yakınlardaki foseptik çukuruna düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.
AFAD ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda at, düştüğü çukurdan kurtarıldı.
Bacağında yara oluşan at, belediye personelince barınağa götürüldü.
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