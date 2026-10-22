Kanalizasyon kuyusuna düşen atı AFAD ekibi kurtardı

Olay, saat 18.15 sıralarında Odunpazarı ilçesi 71 Evler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde bulunan bir kanalizasyon kuyusuna at düştüğünü gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) nöbetçi ekibinden 2 araç ve 5 personel sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekiplerin yürüttüğü çalışma neticesinde, kuyuya düşen at bulunduğu yerden çıkarılarak kurtarıldı.

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