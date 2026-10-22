Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Eskişehir merkezli 3 ilde 60 milyon TL'lik tefeci operasyonu: 5 gözaltı

        Eskişehir merkezli 3 ilde 60 milyon TL'lik tefeci operasyonu: 5 gözaltı

        Eskişehir merkezli 3 ilde tefecilere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 17:10 Güncelleme:
        Eskişehir merkezli 3 ilde 60 milyon TL'lik tefeci operasyonu: 5 gözaltı

        Eskişehir merkezli 3 ilde tefecilere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince tefecilere yönelik yapılan çalışmalarda bazı şüphelilerin vadeli araç satışı kılıfı altında senet karşılığında, havale/EFT yoluyla veya elden yüksek faizle para verdikleri belirlendi. Borçlarını ödeyemeyen esnaf ve vatandaşları baskı ve tehditle mağdur ettiği tespit edilen şüphelilerin icra takibi başlatarak, yaklaşık 60 milyon TL alacaklı konumda bulundukları tespit edildi. Eskişehir merkezli olarak İstanbul ve Bursa'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. Şüphelilerden E.D., savcılık işlemlerinin ardından adli kontrolle serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan E.E. ve M.A. adlı şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderilirken, V.K. ve N.T. adlı şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        SPK'dan takas ve pay blokajı açıklaması
        SPK'dan takas ve pay blokajı açıklaması
        Hamile kadına bıçaklı saldırı!
        Hamile kadına bıçaklı saldırı!
        Yine yağış geliyor! Hafta sonu hava nasıl olacak?
        Yine yağış geliyor! Hafta sonu hava nasıl olacak?
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Fon Kurulu 7. toplantısını yaptı
        Fon Kurulu 7. toplantısını yaptı
        Can Yayınları Yayın Yönetmeni Cem Akaş'ın oğlunu elektronik sigara mı öldürdü?
        Can Yayınları Yayın Yönetmeni Cem Akaş'ın oğlunu elektronik sigara mı öldürdü?
        A Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi!
        A Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi!
        Karadeniz'de palamut alarmı
        Karadeniz'de palamut alarmı
        Başkent'te vahşet! Arkadaşını öldürüp sosyal medyada paylaştı
        Başkent'te vahşet! Arkadaşını öldürüp sosyal medyada paylaştı
        ABD ve İsrail'in İran saldırı hazırlığı iddiaları yoğunlaştı
        ABD ve İsrail'in İran saldırı hazırlığı iddiaları yoğunlaştı
        Prenses iş başında!
        Prenses iş başında!
        "Libya mutabakatı hukuken geçerlidir"
        "Libya mutabakatı hukuken geçerlidir"
        "Enflasyonla mücadelemizi sürdüreceğiz"
        "Enflasyonla mücadelemizi sürdüreceğiz"
        Jülide Kural'dan vasiyet açıklaması
        Jülide Kural'dan vasiyet açıklaması
        Dünyayı alarma geçiren 'PHP2Shell' açığı nedir?
        Dünyayı alarma geçiren 'PHP2Shell' açığı nedir?
        Galatasaray'ın Lille zaferi Fransız basınında!
        Galatasaray'ın Lille zaferi Fransız basınında!
        Beşiktaş'ta hedef Avrupa'da 3'te 3!
        Beşiktaş'ta hedef Avrupa'da 3'te 3!
        Avrupa'da fırtına gecesi!
        Avrupa'da fırtına gecesi!
        Taziye krizi: Ömrüm boyunca affetmeyeceğim
        Taziye krizi: Ömrüm boyunca affetmeyeceğim
        "Bununla evlenecek misin?"
        "Bununla evlenecek misin?"

        Benzer Haberler

        Mukaddes emanetleri görebilmek için metrelerce kuyruk oluşturdular Günay Çi...
        Mukaddes emanetleri görebilmek için metrelerce kuyruk oluşturdular Günay Çi...
        Eskişehir merkezli tefecilik operasyonunda 2 tutuklama
        Eskişehir merkezli tefecilik operasyonunda 2 tutuklama
        Eskişehir merkezli tefecilik operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        Eskişehir merkezli tefecilik operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        Yaşlı kadına çarpan gencin panik anları Eskişehir'de otomobilin çarptığı ya...
        Yaşlı kadına çarpan gencin panik anları Eskişehir'de otomobilin çarptığı ya...
        MHP Eskişehir İl Başkanı Sezer vatandaşlarla buluştu
        MHP Eskişehir İl Başkanı Sezer vatandaşlarla buluştu
        Eskişehir'de kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Eskişehir'de kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı