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        MHP Eskişehir İl Başkanı Sezer vatandaşlarla buluştu

        Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Eskişehir İl Başkanı Ayhan Sezer, "Milletimizle Buluşuyoruz" programında vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 15:30 Güncelleme:
        MHP Eskişehir İl Başkanı Sezer vatandaşlarla buluştu

        Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Eskişehir İl Başkanı Ayhan Sezer, "Milletimizle Buluşuyoruz" programında vatandaşlarla bir araya geldi.

        MHP Eskişehir İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İl Başkanı Sezer, vatandaşlarla İl Başkanlığı binasında bir araya gelerek görüş, talep ve beklentilerini dinledi.

        Vatandaşların ilgi gösterdiği programla toplumun farklı kesimleriyle iletişimin güçlendirilmesi ve taleplerin doğrudan dinlenmesi hedeflendi.

        MHP Eskişehir İl Başkanlığınca yürütülen "Milletimizle Buluşuyoruz" programının sürdürüleceği ifade edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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