MHP Eskişehir İl Başkanı Sezer vatandaşlarla buluştu

MHP Eskişehir İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İl Başkanı Sezer, vatandaşlarla İl Başkanlığı binasında bir araya gelerek görüş, talep ve beklentilerini dinledi.

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