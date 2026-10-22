İl Millî Eğitim Müdürü Sinan Aydın, Firuz Kanatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti

Eskişehir İl Millî Eğitim Müdürü Sinan Aydın, Firuz Kanatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi, okulda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Eskişehir İl Millî Eğitim Müdürü Sinan Aydın, okul ziyaretleri kapsamında Firuz Kanatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne ziyarette bulundu. Ziyaret sırasında sınıfları dolaşarak öğrencilerle sohbet eden Aydın, öğrencilerin dersleri ve eğitim süreçleri hakkında bilgi aldı. Okul yönetimi ve öğretmenlerle de bir araya gelen Aydın, yürütülen mesleki eğitim faaliyetleri ve projeler üzerine değerlendirmelerde bulundu.