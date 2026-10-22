Anadolu Üniversitesinin 2026 Güz Dönemi e-Sertifika Programlarına başvurular başladı

Anadolu Üniversitesi bünyesinde mesleki ve kişisel gelişimine katkı sağlamak isteyenlere yönelik hazırlanan eSertifika Programlarının 2026 Güz Dönemi başvuruları başladı. Farklı alanlarda kendini geliştirmek isteyen katılımcılara yönelik hazırlanan 108 eSertifika Programı için başvurular 30 Ekim 2026 tarihine kadar devam edecek.

Anadolu Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ANADOLUSEM) tarafından yürütülen eSertifika Programları güncel bilimsel gelişmeler ve sektörel ihtiyaçlar doğrultusunda hazırlanıyor. Herkesin başvurusuna açık olan programlar, mesleki yeterliliklerini geliştirmek ve farklı alanlarda bilgi edinmek isteyenlere uzaktan eğitim olanağı sunuyor. Katılımcılar, Anadolum eKampüs Sistemi üzerinden sunulan dijital ders materyallerinden yararlanarak eğitimlerini sürdürebiliyor.

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Sağlıktan iletişime, işletmeden turizme, siyasetten çocuk gelişimine, yabancı dillerden bilişim teknolojilerine kadar geniş bir yelpazede sunulan programlar, katılımcıların ilgi duydukları alanlarda kendilerini geliştirmelerine imkan tanıyor. Programlarda bir ila üç arasında değişen sayıda ders bulunurken ders kitapları katılımcılara dijital ortamda sunuluyor.

2026 Güz Dönemi eSertifika Programlarının dersleri 9 Kasım 2026 tarihinde başlayacak. Programlara ilişkin ayrıntılı bilgilere esertifika.anadolu.edu.tr adresinden ulaşılabilecek. Başvurular ise sinavbasvuru.anadolu.edu.tr adresi üzerinden 30 Ekim 2026 tarihine kadar yapılabilecek.