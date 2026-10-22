Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Eskişehir'de 3 yaşındaki çocuğun öldüğü kazaya ilişkin iddianame hazırlandı

        Eskişehir'de 3 yaşındaki çocuğun öldüğü kazaya ilişkin iddianame hazırlandı

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde geçen ay 3 yaşındaki Elif Mavi Avli'nin hayatını kaybettiği, annesinin yaralandığı trafik kazasına ilişkin sürücü tutuklu sanık F.A.B. hakkında iddianame hazırlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 11:40 Güncelleme:
        Eskişehir'de 3 yaşındaki çocuğun öldüğü kazaya ilişkin iddianame hazırlandı

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde geçen ay 3 yaşındaki Elif Mavi Avli'nin hayatını kaybettiği, annesinin yaralandığı trafik kazasına ilişkin sürücü tutuklu sanık F.A.B. hakkında iddianame hazırlandı.

        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, 3 Eylül'de meydana gelen kazada sürücü F.A.B'nin, Çolpan Sokak ile Seda Sokak'ın kesişimindeki kavşakta otomobiliyle seyir halindeyken yayaların geçişi için gerekli tedbirleri almadığı belirtildi.

        İddianamede, sürücünün karşıya geçmekte olan anne Merve Avli ve kızı Elif Mavi Avli'ye çarptığı, çarpmanın etkisiyle yaralanan çocuğun kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği, annenin ise yaralandığı aktarıldı.

        REKLAM

        Adli Tıp Kurumu Ankara Trafik İhtisas Dairesinin raporunda, sürücünün kavşakta gerekli dikkati göstermemesi ve yayalara ilk geçiş hakkını vermemesi nedeniyle kazada asli kusurlu olduğu değerlendirmesine yer verildi. Raporda, anne ve kızının kazanın oluşumuna etki eden kusurlu bir davranışlarının bulunmadığı belirtildi.

        İddianamede, Elif Mavi Avli'nin ölümünün kafa ve ekstremite kemiklerinde kırıklar ile beyin kanaması sonucu meydana geldiği, annesinin yaralanmasının ise basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek nitelikte olduğu kaydedildi.

        Sürücü F.A.B'nin soruşturma kapsamında 8 Eylül'de tutuklandığı ve tutukluluk halinin devamına karar verildiği bildirildi.

        REKLAM

        Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinin kabul ettiği iddianamede savcılıkça tutuklu sanığın "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

        F.A.B'nin yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

        - Olay

        F.A.B'nin kullandığı 26 AFU 319 plakalı otomobil, 3 Eylül'de yolun karşısına geçmeye çalışan Merve Avli ile 3 yaşındaki kızı Elif Mavi Avli'ye çarpmış, kazada, anne ve kızı yaralanmıştı.

        Önce çevredekiler tarafından yakındaki özel bir hastaneye götürülen, daha sonra ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen yaralılardan Elif Mavi Avli, kurtarılamamıştı.

        REKLAM

        Avli'nin cenazesi, Eskişehir Asri Mezarlığı'ndaki 100. Yıl Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmişti. Elif Mavi Avli'nin 2 Eylül'de 3'üncü yaş gününün kutlandığı öğrenilmişti.

        Kazanın ardından "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanan sürücü, Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Libya mutabakatı hukuken geçerlidir"
        "Libya mutabakatı hukuken geçerlidir"
        Siber Güvenlik Başkanlığı: Kamu dijital hizmetleri kesintisiz devam ediyor
        Siber Güvenlik Başkanlığı: Kamu dijital hizmetleri kesintisiz devam ediyor
        Fon soruşturmasında 5 gözaltı daha
        Fon soruşturmasında 5 gözaltı daha
        Dünyayı alarma geçiren 'PHP2Shell' açığı nedir?
        Dünyayı alarma geçiren 'PHP2Shell' açığı nedir?
        Trump'tan İran açıklaması: Yakında bir şeyler olacak
        Trump'tan İran açıklaması: Yakında bir şeyler olacak
        350 milyon TL'lik sahte parfüm operasyonu
        350 milyon TL'lik sahte parfüm operasyonu
        Çinlilerden Kung-Fu'cu güvenlik robotu
        Çinlilerden Kung-Fu'cu güvenlik robotu
        Sevda için gözyaşları sel oldu!
        Sevda için gözyaşları sel oldu!
        Yurt içinde piyasaların gözü faiz kararında
        Yurt içinde piyasaların gözü faiz kararında
        Elif Mavi'nin ölümüne istenen ceza belli oldu
        Elif Mavi'nin ölümüne istenen ceza belli oldu
        Galatasaray'ın Lille zaferi Fransız basınında!
        Galatasaray'ın Lille zaferi Fransız basınında!
        Ensesinden vurulmuştu... Berber cinayetinde sır perdesi aralandı
        Ensesinden vurulmuştu... Berber cinayetinde sır perdesi aralandı
        Beşiktaş'ta hedef Avrupa'da 3'te 3!
        Beşiktaş'ta hedef Avrupa'da 3'te 3!
        Avrupa'da fırtına gecesi!
        Avrupa'da fırtına gecesi!
        Türkiye'de günde 70 kadın meme kanseri tanısı alıyor
        Türkiye'de günde 70 kadın meme kanseri tanısı alıyor
        Vücut yağınızı neden sevmelisiniz?
        Vücut yağınızı neden sevmelisiniz?
        Yine en çok o konuşuldu
        Yine en çok o konuşuldu
        Hızlı ve yakışıklı
        Hızlı ve yakışıklı
        "Hayat arkadaşım beni aldattı"
        "Hayat arkadaşım beni aldattı"
        Ne kadar katkı verdiler?
        Ne kadar katkı verdiler?

        Benzer Haberler

        Eskişehirli öğrenciler Şehit Soner Özübek anısına Çanakkale'yi ziyaret etti...
        Eskişehirli öğrenciler Şehit Soner Özübek anısına Çanakkale'yi ziyaret etti...
        Dev rüzgar türbini kanadı trafiği yavaşlattı
        Dev rüzgar türbini kanadı trafiği yavaşlattı
        Büyükşehirden yüzme öğrenmek isteyenlere fırsat
        Büyükşehirden yüzme öğrenmek isteyenlere fırsat
        Eskişehirli gençler Mukaddes Emanetler Sergisi'ni ziyaret etti
        Eskişehirli gençler Mukaddes Emanetler Sergisi'ni ziyaret etti
        Eskişehirspor, Bursa Yıldırım SK maçına hazırlanıyor
        Eskişehirspor, Bursa Yıldırım SK maçına hazırlanıyor
        Eskişehir'de Kamu Spor Oyunları Futsal Müsabakaları tamamlandı
        Eskişehir'de Kamu Spor Oyunları Futsal Müsabakaları tamamlandı